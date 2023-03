«Verso il mondo del fratino», corso di identificazione, monitoraggio e censimento

BASSO MOLISE. Regione Molise, prefettura di Campobasso e Guardia costiera hanno dato il via libera, con rispettive autorizzazioni, alla campagna 2023 sul fratino. Si parte con l’iniziativa: «Verso il mondo del fratino corso di identificazione, monitoraggio e censimento del fratino». Mattinata di formazione, con inizio alle ore 9 per nuovi volontari presso la "spiaggia nord (ingresso Albatros)" del comune di Termoli. II Fratino (Charadrius alexandrinus) è un piccolo uccello nidificante sulle spiagge europee.

È tutelato dalla Convenzione di Berna come specie faunistica rigorosamente protetta. Ha zampe lunghe e delle macchie nere sulla fronte e dietro gli occhi ed è divenuto simbolo delle spiagge italiane. La sua tutela è uno dei parametri per il rilascio della "Bandiera Blu". La specie nidifica nel periodo marzo-luglio sulla sabbia dove depone da 1 a 4 uova e può, in caso di insuccesso, tentare una seconda nidificazione tra maggio e luglio. La minaccia più grande per la conservazione di questo raro uccello e rappresentata dall'alterazione dell'ambiente dunale dovuta ai mezzi di pulizia meccanica, alla presenza dell'uomo e dalla predazione di ratti, corvidi e cani lasciati liberi. Per questo, tutti gli stabilimenti balneari sono stati esortati a evitare azioni radicali sull’arenile in concessione.