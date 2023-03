Le "famiglie numerose" rilanciano il messaggio: avere più figli è meglio

TERMOLI. «Vogliamo promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona».

Questa la missione dell’Associazione nazionale Famiglie numerose (Anfn) che nacque ufficialmente il 26 luglio 2004 e che si avvia a celebrare tra due estati il ventennale. Fu portata a Termoli e nel Molise da Rossella ed Enzo Farinelli, che hanno messo al mondo sei figli, in una società dove l’aspetto demografico sta assumendo connotati davvero emergenziali.

Dopo l’ultimo triennio di pandemia, che ha chiaramente inciso su attività di carattere sociale e messo a dura prova anche le famiglie numerose, che ora vogliono rilanciare, per dare seguito a questa realtà che venne costituita dalla famiglia bresciana dei Cinelli, che proprio ai coniugi Farinelli ha affidato il compito di fare proselitismo nel Molise, tra i nuclei che hanno almeno quattro figli.

Il futuro senza natalità non esiste e le famiglie numerose, nonostante le difficoltà, sono quelle che vivono impagabili momenti di allegria, di dolcezza, di letizia, di festa, di preghiera, di consolazione, di conforto, di dialogo, momenti che quotidianamente ne colorano la vita, vogliono promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che questa svolge per la società.