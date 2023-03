Il sindaco Roberti, il vescovo De Luca e don Benito ricevuti in Vaticano da Papa Francesco

TERMOLI. Le parole di papa Giovanni Paolo II risuonano alla conferenza stampa per il quarantennale della sua visita a Termoli. La sua voce così inconfondibile fa tornare alla mente quella figura che ha saputo unire i popoli.

Presentato il programma in vista dell’anniversario della sua visita a Termoli, il 19 marzo 1983, alla presenza del vescovo della Diocesi Termoli-Larino monsignor Gianfranco De Luca, don Benito Giorgetta e il sindaco di Termoli Francesco Roberti.

«Il bene comune. Papa Giovanni Paolo II questo chiedeva e noi come cristiani non possiamo esimerci da questo- ha dichiarato il vescovo Gianfranco De Luca. Nel 2019 Papa Francesco ha lanciato il patto educativo ed è per questo che noi continueremo questo cammino in questo quarantennale. Collegare l’omelia del 1983 a quella di oggi di Papa Francesco sul patto educativo. Abbiamo convocato tutte le realtà educative, dove i giovani si affacciano e ci saranno convegni proprio per i giovani con personaggi di rilievo. Sarà qui l’ex segretario il bibliotecario della Santa Sede Vincenzo Zani che celebrerà la messa in Cattedrale. Sempre domenica 19 alle ore 18:30 al cinema Sant’Antonio, sua eccellenza Vincenzo Zani parlerà de “Il patto educativo globale lanciato da papa Francesco, Concluderemo con un gesto questo percorso, nella sala consiliare della città per firmare alcuni principi di questo patto che saranno applicati a questo territorio».

Un programma arrivato dalla Provvidenza, dall’amicizia che don Benito ha con il Santo Padre. E proprio per questo quarantennale papa Francesco ha fatto un messaggio che a ridosso dell’anniversario verrà letto.

«Avere un’amicizia con il papa mi onora- ha spiegato don Benito- Gli ho scritto una mail per ricordargli dell’anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II. Ho chiesto al papa se poteva ricevere il sindaco e il vescovo per illustrargli il contenuto di questo programma. E mi ha risposto invitandoci a Roma ieri il 10 marzo. Nonostante tutti questi impegni si è intrattenuto con noi per circa un’ora e mezzo. Ci siamo sentiti a casa e gli abbiamo consegnato in dono un po’ di pesce dell’Adriatico».

Si sono intrattenuti con il Papa raccontandosi, spiegando il progetto “Dopo di noi”, ricevendo la sua benedizione. Un momento toccante di accoglienza semplice e pura che porteranno sempre nei loro cuori e nelle loro menti.

Nell'udienza privata con Papa Francesco, è stato donato una serigrafia dello skyline del Borgo Antico, con la promessa di una sua prossima venuta a Termoli.

«Sono onorato di essere sindaco in questo momento per ricordare San Giovanni Paolo II- ha detto Francesco Roberti prendendo la parola- Quel papa che si faceva pastore in tutta la penisola. Questa festa, un ricordo bellissimo deve essere come quella ripartenza di 40 anni fa. Eventi che devono rimanere nella storia e che mettono in risalto i valori comunitari dello stare insieme. La presenza è un fatto fondamentale».

