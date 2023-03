«Le istituzioni intervengano per garantire la sicurezza degli operatori sanitari»

TERMOLI. Oggi, 12 marzo 2023, si celebra la giornata contro la violenza sugli operatori sanitari.

«La violenza contro gli operatori sanitari in Italia è un fenomeno preoccupante e in costante aumento negli ultimi anni- scrive l'Opi Campobasso-Isernia- Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e dallo studio condotto dal Censis, nel 2021 sono stati registrati circa 20.000 episodi di violenza contro il personale sanitario. In particolare, la violenza verbale è il tipo di violenza più frequente, rappresentando il 70% degli episodi segnalati, seguita dalla violenza fisica che rappresenta il 30%. I casi di aggressione fisica riguardano principalmente medici e infermieri. L'Opi di Campobasso-Isernia si impegna a garantire la sicurezza degli operatori sanitari e a promuovere iniziative volte alla prevenzione degli episodi di violenza. Chiediamo alle istituzioni di intervenire per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e di assicurare che gli autori di atti di violenza vengano puniti secondo le leggi vigenti. In ogni struttura sanitaria del Molise, è necessario che vi siano presidi per tutelare e prevenire episodi di violenza. Solo così gli operatori sanitari potranno svolgere il proprio lavoro in sicurezza, garantendo la migliore assistenza possibile ai pazienti.

L'Opi di Campobasso-Isernia è sempre vicino a chi è vittima di violenza e si impegna a fornire tutto il supporto possibile per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e la qualità dell'assistenza sanitaria fornita ai pazienti».