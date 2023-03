"Dopo di noi": il progetto del Villaggio Laudato Sì per l'accoglienza dei disabili

TERMOLI. È uno dei pallini del vescovo Gianfranco De Luca, quello di realizzare una struttura che accolga chi non può essere lasciato da solo, persone con disabilità che potrebbero rimanere senza i loro cari, che oggi li accudiscono e se ne prendono cura amabilmente.

È questo l’obiettivo che si pone la realizzazione del “Villaggio Laudato Sì”, la cui prima pietra sarà posta al culmine delle celebrazioni per il quarantennale della visita di Giovanni Paolo II a Termoli, struttura che sorgerà in via Sant’Elena a Termoli, prima pietra che è stata benedetta ieri da Papa Francesco, nella visita in udienza privata in cui ha accolto il vescovo Gianfranco De Luca, il sindaco Francesco Roberti e don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo.





L'opera è frutto della significativa donazione di un privato cittadino e dal desiderio di prendersi cura con amore delle persone con disabilità, offrendo loro spazi e strutture in cui vivere serenamente nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il 26 marzo alle ore 9,30 la benedizione e posa della prima pietra del “Villaggio Laudato Si’” (dopo di noi) in Via Sant’Elena, presenziata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, che presiederà alle ore 11 la messa nella chiesa di San Timoteo e, alle ore 12.15 nella sala consiliare del comune di Termoli, la sottoscrizione del Patto educativo.





