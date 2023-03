«Quando i diritti dei fragili uniscono le regioni», Elena Bertoni debutta in Umbria

CAMPOBASSO. L'avvocato Elena Bertoni, neo componente dell’Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'adolescenza oggi in Umbria, dove a Perugia è nata l’Associazione Rete per le Fragilità Aps, che avrà sede distaccata anche in Molise, con lo scopo di perseguire finalità solidaristiche e di utilità sociale, diffondendo la conoscenza delle norme che regolano i diritti delle persone con fragilità, lavorando in rete con enti pubblici e privati al fine di promuovere la creazione di una società inclusiva, in cui si realizzino per e grazie alle persone con fragilità opportunità di utilità sociale, civile e culturale.

L’associazione ha tra i suoi scopi quello di sostenere le persone con fragilità nel proprio percorso esistenziale tutelandone i diritti, compreso quello ad una vita autonoma ed indipendente e nasce dalla stretta collaborazione fra il Prof. Paolo Cendon, che si è da sempre dedicato alla tutela dei diritti dei più fragili; l’avvocato Stefania De Canonico e l’avvocato Elena Bertoni, già coordinatori regionali per l’Umbria e per il Molise dell’Associazione Diritti in Movimento; Massimo Lenti, primario del reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia; Il Prof. Mauro Bacci professore ordinario di medicina legale; Maurizio Crespigni, manager; Sonia Abbati ragioniera; Marta Pastorelli presidente della commissione d’albo dell’ordine regionale degli infermieri dell’Umbria; Raffaella Goracci tecnico di laboratorio biomedico presso il servizio immuno-trasfusionale di Perugia; l'avvocato Paola Pasinato; l'avvocato Giulia Canalicchio; Antonella Romansi, psicologa; l'avvocato Giovanna Giamboni e la collega Anna De Marco.

Verranno programmati a breve, in Umbria e Molise, una serie di incontri di presentazione alle varie istituzioni, agli enti del terzo settore e a chiunque si riconosca negli scopi statutari dell’associazione.