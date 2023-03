«I pendolari dei mezzi pubblici rivogliono il Ponte dello sceriffo»

PALATA. «Il circolo dem di Palata intende unirsi alla voce dei sindaci dei paesi che gravitano nelle vicinanze del “Ponte dello sceriffo”, che si trova al bivio di Larino sulla Bifernina, i quali chiedono una soluzione al problema della sua messa in sicurezza. Dall’agosto 2018, a causa del sisma, il ponte non è più transitabile per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Ma gli unici a rispettare realmente il divieto sono gli autobus di linea che si recano nei nuclei industriali di Termoli e Val di Sangro e quelli della tratta Campobasso-Termoli».

È quanto afferma il segretario di circolo dem di Palata, Patrizio Perazzelli.

«La percorrenza del ponte da parte dei mezzi pubblici è di vitale importanza per il territorio e la popolazione bassomolisana dei dintorni, sia alla destra che alla sinistra del Biferno. Essa consente ad un gran numero di lavoratori, operai, studenti e pendolari in genere, di raggiungere in piena tranquillità e sicurezza i luoghi di studio e lavoro, grazie anche alla piazzola di sosta adibita alla salita e alla discesa dei passeggeri.

Come Partito Democratico diamo voce a questa utenza che da 5 anni soffre questo disagio, che attende delle risposte concrete sulla messa in sicurezza del ponte, la quale è inserita come opera di ricostruzione post-sisma con un finanziamento già stanziato. Il sogno dei pendolari è di vedere finalmente una data di inizio lavori che ponga fine ad un calvario infrastrutturale che sta penalizzando una popolazione già fortemente provata dallo spopolamento, dai rincari energetici e dall’inflazione».