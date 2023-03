L'attenzione al diabete, consigli e test glicemici gratuiti

Prevenzione glicemica: ne parla il dottor Roberto Salvatore

TERMOLI. La pioggia non blocca la prevenzione. Domenica mattina, in occasione dello screening glicemico offerto dai Lions Tifernus in collaborazione con la Misericordia di Termoli, tanti sono stati i cittadini che si sono recati domenica scorsa, nonostante una mattinata iniziata col maltempo, in piazza Monumento per effettuare uno stick glicemico.

Ma cos’è lo stick glicemico? Si preleva una piccola goccia di sangue da un polpastrello effettuando una piccola puntura con appositi pungi-dito; dopodiché la goccia di sangue viene posta sulla striscia reattiva (o sul sensore) del glucometro che, in pochi secondi, riporterà il valore della glicemia sul monitor.

Prevenire in questo caso l’insorgenza del diabete, spesso quello di tipo 2. Una glicemia a digiuno per una persona non diabetica è tra 70-110. Se dovesse essere più alta, il soggetto verrebbe sottoposto ad altri esami specifici.

Noi abbiamo ascoltato il dottor Roberto Salvatore che ci ha parlato di quello che sarebbe stato fatto all’interno della tensostruttura.

