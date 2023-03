Asfalto nuovo, cantiere e deviazioni anche in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Iniziare la settimana con le deviazioni alla circolazione non è il massimo, soprattutto in difetto di comunicazione.

Diversi gli automobilisti che ci hanno segnalato disguidi e disagi dovuti alle interruzioni del flusso viario nella zona Nord della città.

Non solo litorale e Sinarca, perché stamani è partito anche il cantiere relativo all’asfalto di via Martiri della Resistenza, nel tratto dove si sta realizzando lo spartitraffico.

Sicuramente interventi di manutenzione attesi anche dalla cittadinanza, visto che la qualità delle strade è uno degli aspetti di maggior interesse da parte della comunità, ma in un giorno in cui si soffre di altre chiusure, i problemi si sono manifestati all’esponente, proprio perché non segnalati in precedenza.

Così, chi arriva verso il terminal bus trova il cartello che gli impone di tornare nella rotatoria adiacente e trovare altri sbocchi.

Buon lunedì.

Galleria fotografica