Verso la messa in sicurezza del viadotto ferroviario

TERMOLI. Ferrovie dello Stato, Vigili del fuoco, Comune di Termoli, Anas, Prefettura e Polizia stradale. Per l’interruzione della circolazione sul litorale Nord verso la strada provinciale Sinarca e l’innesto della tangenziale Nord, nella tarda serata di ieri mobilitati tutti questi soggetti istituzionali, perché la questione non era affatto di secondaria importanza.

Sia per il rischio che avrebbero subito gli automobilisti in transito per l’eventuale caduta di calcinacci dal viadotto ferroviario, sia per la disciplina di una viabilità alternativa, proprio di lunedì mattina, parliamo di vetture, autobus, mezzi da lavoro, in una direttrice di notevole traffico.

Dalle 7 di questa mattina l’impresa a cui si è affidata Rfi si è al lavoro, dopo le opportune prescrizioni di sicurezza scattate dalla notte, dopo che la recinzione a protezione del viadotto era venuta giù col passaggio di un treno, peraltro le cui condizioni erano state già segnalate precedentemente.

Sul posto rafforzata anche l’attività della Polizia locale, che da stamani presidia quella zona, sempre assieme agli operai del settore Viabilità e Lavori pubblici, a cui è stato dato incarico di fare da “movieri”.

L’intervento di messa in sicurezza si conclude nella stessa tarda mattinata di oggi, ma è in corso anche una verifica di carattere più profondo, affinché non si ripropongano situazioni e casistiche simili, poiché è interesse di tutti, non solo di residenti e conducenti, ma delle stesse istituzioni coinvolte.

