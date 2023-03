“Salviamo la Radioterapia in Molise", superate le 12mila firme

CAMPOBASSO. La mobilitazione popolare del Comitato “Salviamo la Radioterapia in Molise", fino a quando non verranno emanati atti ufficiali che sanciranno la “messa in sicurezza” del reparto di Radioterapia la protesta andrà avanti. E nella giornata di sabato 11 marzo ha raggiunto circa 1500 sottoscrizioni, nonostante il maltempo.

«Molte persone in fila sin dalle prime ore del mattino, nonostante la pioggia per sottoscrivere la petizione popolare “Salviamo la Radioterapia del Molise” nel presidio allestito dal Comitato a Campobasso nello scorso week end- così il Comitato- Una mobilitazione popolare come non si vedeva da tempo nella nostra Regione: circa 1500 firme raccolte nel capoluogo in soli due giorni, circa 12 mila in totale tra online e cartacee. I cittadini molisani confermano l’affetto e la vicinanza alla Radioterapia, ma più in generale al Gemelli Molise, ritenuto da tutti presidio d’eccellenza, “il fiore all’occhiello della sanità molisana” dice più di qualcuno. Un ospedale che nonostante la popolarità è stato spesso penalizzato da provvedimenti che ne hanno messo in discussione l’esistenza, ma adesso è davvero troppo! È assolutamente necessario “invertire la rotta”, premiando la qualità e l’eccellenza; il Gemelli è amato dalla gente che lo ha dimostrato in diverse occasioni, di questo la politica deve prenderne atto.

I cittadini chiedono al Ministro della Salute Schillaci la revoca immediata del Dca n. 1 del 20/01/2023 ed il Dca n. 2 del 26/01/2023. Nei prossimi giorni verrà effettuato il primo invio. È ancora possibile sottoscrivere la petizione sia online su Change.org https://chng.it/wYBJRffWgJ, sia nei vari presidi territoriali.

Si ribadisce che qualora l’utente effettuasse donazioni, queste sono destinate alla piattaforma Change.org, e Non al comitato, il quale non percepisce nulla di quanto donato. È bene sottolineare che la petizione può essere firmata anche senza effettuare donazioni, che sono assolutamente facoltative, quindi Il Comitato consiglia di NON effettuare alcuna donazione.

12000 volte Grazie!!!!».

Galleria fotografica