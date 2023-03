"Agri For Food": l'UniMol per un futuro possibile

CAMPOBASSO. Arriva il nuovo incontro di orientamento dell’Università degli Studi del Molise che si rivolge, in particolar modo, a studentesse e studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, e pensato per accompagnare quella per loro rappresenta una delle tappe fondamentali: la scelta universitaria.

Mercoledì 22 marzo torna, per la sua quinta edizione, Agri_For_Food, il programma di attività, con eventi, seminari, presentazioni, visite aree espositive e laboratori, workshop e testimonianze, curato e organizzato dal Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti per illustrare la propria offerta formativa: i corsi di laurea triennale, seguiti, in continuità della filiera didattica, dai corsi di laurea magistrale, dalla opportunità post-lauream, oltre che gli sbocchi professionali, gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca italiani ed esteri e le diverse proposte di stage e tirocini.

E non poteva esserci data più appropriata e utile del prossimo 22 marzo: si celebra, infatti, la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

L’Università per un Futuro Possibile è dunque il tema centrale individuato dal Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti per presentarsi alle future matricole, ma anche per riflettere, discutere e sensibilizzare l’opinione pubblica, le nuove generazioni e le istituzioni ad “orientarsi” verso un futuro di sostenibilità.

Si parte alle 9.00, all’interno delle aule didattiche del III Edificio Polifunzionale, in via Francesco De Sanctis, per chiudere alle 11.45, nell’Aula Magna di Ateneo, con la presentazione e premiazione delle scuole che hanno partecipato al concorso Agri_For_Food Awards – Idee della Generazione Plurals.