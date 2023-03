Un milione di euro per mettere in sicurezza Ponte Tamburro, partiti i lavori

TERMOLI. Dal progetto esecutivo alla realizzazione dell’intervento in viale Padre Pio, sono trascorsi 4 mesi e mezzo e finalmente partita l’opera di messa in sicurezza del territorio nella zona di Ponte Tamburro.

Nello scorso mese di settembre è stata acquisita l’autorizzazione ambientale e quindi si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo, con un investimento di 997mila euro, con la determina del dirigente ai Lavori pubblici.

Fondi assegnati al Comune di Termoli, per il contributo relativo all’anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, chiesti nel settembre 2020, per i seguenti interventi:

L’intervento consiste nella realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, volte a stabilizzare il versante e mitigare il rischio idrogeologico in zona Fosso Mucchietti – Ponte Tamburro, interessato da cedimenti particolarmente pericolosi nell’arteria stradale, causati da una cattiva regimentazione delle acque piovane.

Si prevede il rifacimento di tutto l’anello stradale coi relativi marciapiedi. Il progetto è stato sottoposto alla verifica e alla validazione e il parere della Soprintendenza è in corso di acquisizione e pertanto l’esecuzione dei lavori partire solo dopo l’autorizzazione paesaggistica.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Maria Michela Morrone.