Eolico, il comitato "4 giugno" a Toma: fissi la data per incontrarci

CAMPOBASSO. Il comitato “4 giugno” rilancia la discussione sul tema della produzione di energia rinnovabile offshore e onshore in Molise, attraverso una istanza inviata al premier Giorgia Meloni, al governatore donato Toma, e ai ministri Matteo Salvini, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida. Il comitato 4giugno chiede un incontro ma soprattutto risposte da parte del presidente Toma attraverso una lettera.

«Lo scorso 17 febbraio, il Comitato 4Giugno ha inviato al Governo nazionale una lettera per chiedere un tempestivo confronto su specifici provvedimenti da adottare per salvare il Molise dal disastro demografico e per dargli una concreta possibilità di sviluppo sostenibile. Tra le iniziative proposte ai rappresentanti istituzionali ce n’è una di assoluta urgenza che riguarda la necessità di bloccare la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici che configurano una vera aggressione ai danni del territorio molisano (fonti ufficiose parlano di circa 4.000 ettari di fotovoltaico e 186 torri da 250 m.).

Nonostante la gravità della situazione rappresentata, il Governo nazionale non ha ritenuto di dover produrre alcun cenno di riscontro e Lei, che era destinatario della stessa missiva, ha avuto un comportamento analogo.

Il Comitato 4Giugno è pienamente consapevole dei gravosi impegni che ricadono sulla Sua persona e, tuttavia, non può rinunciare a rinnovare, con la necessaria insistenza, la richiesta di farsi carico dei problemi rappresentati e di sostenere le ragioni esposte dal Comitato.

Il pressante invito che Le viene rivolto non fa appello solo alla Sua cortese disponibilità al dialogo, ma anche al Suo preciso dovere di schierarsi dalla parte dei cittadini che difendono il Molise da assalti immotivati e devastanti.

Alla luce di queste considerazioni, il Comitato Le chiede di prendere contatto con il Governo nazionale e organizzare un incontro a Roma per discutere della moratoria in oggetto e delle modalità indicate nella lettera del 17 febbraio per produrre nel Molise, in modo ordinato e sostenibile, tutta l’energia rinnovabile necessaria alla ineluttabile transizione in atto».