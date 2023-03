Nel cuore della famiglia Rivera: «Giulio si sapeva far voler bene da tutti»

Per non dimenticare

mer 15 marzo 2023

A 45 anni dalla strage di via Fani: parla Angelo Rivera

GUGLIONESI. «Venerdì 17 marzo 1978: Guglionesi inconsolabile». È l’indomani della strage di via Fani a Roma, e l’allora giornale “Il Tempo” intitola così uno dei tanti articoli di cronaca nera dedicati alla pagina più brutta dei famosi “anni di piombo”.

Un attentato al quale, ancora oggi, mancano alcune risposte. Un attentato nel quale un giovane 24enne perse la vita. Un cittadino guglionesano in cerca di un futuro migliore al servizio della patria. Giulio Rivera. Il più piccolo agente della scorta dell’onorevole Aldo Moro.





Un dolore che piombò come un fulmine a ciel sereno nelle case, non solo italiane, ma soprattutto guglionesane. Perché Giulio era «solare, allegro, sempre pronto a far festa». Lo racconta ai microfoni di Termolionline.it, il fratello Angelo Rivera insieme alla moglie e al figlio Giulio, nato 5 giorni dopo quella strage.

Ci aprono le porte di casa e, soprattutto i loro cuori.

C’è un cassetto di ricordi in casa che va oltre la morte e il dolore. Pagine e pagine di giornali, quotidiani e riviste che parlano del valore, dell’eroismo di Giulio. Immolato per la patria e per gli ideali.

«Giulio si sapeva far voler bene da tutti. Ha lavorato con me a Valmadrera, poi decise di arruolarsi in Polizia. Il ricordo più bello che ho nel cuore è il mio fidanzamento. Lui era con me, con un mazzo di fiori per la mia fidanzata, quella che poi sarebbe diventata mia moglie, madre dei miei figli». Gli occhi iniziano a luccicare mentre racconta e ci mostra anche le mille fotografie del suo amato fratello.

«Quando ho appreso della morte di mio fratello non potevo crederci. Ho pensato che lui non fosse lì. Ho creduto ci fossero i Carabinieri quel giorno perché non sapevo che all’epoca, Carabinieri e Polizia lavoravano insieme. Giulio non poteva raccontarci troppe cose, erano anni bui. A casa, accendendo la radio mi è caduto il mondo addosso».





Guglionesi ha pianto, stringendosi attorno alla famiglia Rivera, alla mamma Esperina che si è vista strappare un figlio troppo giovane, troppo buono che, composta si è presentata al primo processo contro i brigatisti nel 1982.

Dopo 5 giorni il signor Angelo è diventato papà di Giulio, quel nipote che Giulio non ha potuto abbracciare ma che porta con orgoglio il suo nome.

«Doveva chiamarsi Giuseppe- continua il signor Angelo- come il padre di mia moglie. È stato proprio lui, invece, a impuntarsi e decidere che quel figlio si sarebbe chiamato Giulio, in onore di suo zio. Un grande uomo dai sani principi e dal valore encomiabile».

Un nome importante che non pesa ma che porta con orgoglio e fierezza.

«Per me è motivo di orgoglio portare il nome di mio zio che ha sacrificato la propria vita per un mondo democratico e di pace- dice Giulio con un velo di commozione negli occhi- Sono legato a lui in un modo particolare perché vive con me nella mia vita quotidiana. Quando mi presento con il mio nome e cognome, tante persone lo ricordano e mi raccontano fatti, eventi accaduti con lui. E ne sono orgoglioso, perché significa che la gente non ha dimenticato mio zio. Anche persone che non l’hanno conosciuto direttamente ricordano quel 16 marzo, quella strage. Una cosa che mi resta impressa è che ricordano il punto dove si trovavano. Persone che avevano 10 anni. Ricordo mia nonna che mi parlava sempre di mio zio e mi raccontava che era una persona vivace che amava la vita e voleva crearsi una famiglia e per lei, per mia nonna, mio zio è stato sempre un eroe. Essere servitore dello Stato era sinonimo di orgoglio. Questo rende sempre viva la memoria. Fare memoria significa non dimenticare il loro sacrificio che sono morti per la libertà, per la democrazia, tutti valori che vengono insegnati nelle scuole».

E proprio l’istituto omnicomprensivo di Guglionesi, il prossimo aprile intitolerà con una cerimonia la scuola all’agente di Polizia Giulio Rivera.

«Attraverso la memoria, le nuove generazioni devono capire la sofferenza che il terrorismo e la mafia causano soprattutto a noi familiari. Ringrazio Termolionline, il direttore Emanuele Bracone, lo staff e la giornalista Alberta Zulli perché oggi fate memoria. E questo vuol dire che non avete dimenticato e non volete dimenticare».

Ricordare Giulio Rivera significa ricordare chi, come lui, ha messo il bene dell’altro prima di sé stesso. C’è un cassetto di ricordi in casa Rivera che non può rimanere chiuso ma che dovrebbe esser messo in un luogo in cui tutti possano rendergli omaggio. Dove tutti possano conoscerlo e amarlo.

