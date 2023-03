Salute mentale, disagio giovanile e associazionismo: mondi a confronto

TERMOLI. Venerdì 17 marzo, dalle 16 alle 18, si terrà presso la sala conferenze dell’Istituto Alberghiero di Termoli un Convegno intitolato "Salute mentale: Informazione e Prevenzione nelle Scuole. Ruolo di Operatori della Salute Mentale, Docenti, Dirigenti scolastici, Associazioni, Familiari".

L’evento, ospitato dalla Dirigente scolastica Maria Concetta Chimisso (che terrà il saluto introduttivo), è organizzato dal Centro di Salute Mentale di Termoli, dall’Associazione Progetto Itaca Molise, dall’Associazione Incontrarsi dei familiari, degli utenti del Csm e loro amici. Si tratta di un incontro propedeutico al secondo anno di scambi con le Scuole superiori che vi saranno tra aprile e maggio e che vedono la collaborazione degli Psichiatri del Dipartimento di salute mentale.

Venerdì terranno relazioni Angelo Malinconico, fino a poco fa direttore del Dipartimento di Salute Mentale regionale e del Csm di Termoli, Alessandro Gentile, suo sostituto come direttore del Centro di Salute mentale di Termoli, i rappresentanti di Progetto Itaca Molise (nelle persone del presidente regionale Antonio D’Aimmo, della vice-presidente Maria Antonella Perrotta, della rappresentante di Progetto Itaca nazionale Cristina Migliorero), la presidente dell’Associazione Incontrarsi Antonella Auciello.

Le finalità sono quelle di evidenziare la distinzione tra disagio giovanile e patologia, richiamare l’attenzione sui fattori di rischio, sui primi sintomi del disagio, su come chiedere e ricevere aiuto, combattere il pregiudizio e lo stigma, modificare l’atteggiamento nei confronti delle malattie mentali, affidarsi agli Operatori specializzati non solo quando i disturbi sono esplosi, ma anche in caso di disagio lieve e crisi momentanee.

I disturbi mentali infatti hanno quasi sempre esordio in età adolescenziale e, a causa di mancanza di informazione, non vengono riconosciuti per tempo o sono sottovalutati. Del resto, molti pregiudizi gravano ancora sulle malattie psichiche, isolando chi ne è colpito e rendendo ulteriormente complicato il percorso di cura. Inoltre è noto che il disagio mentale e i disturbi legati ad alcune patologie psichiche si sono acuiti e sono statisticamente aumentati nel corso della pandemia da Covid.

Progetto Itaca Molise è un'associazione di volontariato per la salute mentale che intende proporre con il suo progetto per le scuole un'esperienza gratuita di informazione e sensibilizzazione, organizzando incontri tra uno psichiatra e gli studenti delle scuole superiori della regione Molise nell'ottica della prevenzione.

Incontrarsi è un’associazione che opera ormai da 23 anni in basso Molise a favore dei programmi per la salute mentale.