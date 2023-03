Nel Molise si rinnova la giornata in memoria delle vittime Covid

mer 15 marzo 2023

CAMPOBASSO. I familiari delle vittime Covid non smettono di portare avanti la loro causa e non ci riferiamo soltanto a quella in sede giudiziaria, ma più a largo raggio, nella testimonianza di chi ha vissuto sui propri cari il dramma della pandemia.

«Ci saremo anche quest'anno, a ricordare coloro che hanno vissuto lo strazio della malattia e dell'abbandono nei nostri ospedali, dimenticati da tutti... ma non da noi! Sempre nei nostri cuori», con questo post social, Francesco Mancini, che è stato fondatore e primo presidente del comitato Verità e dignità vittime Covid nel Molise, ha rilanciato l’anniversario di sabato 18 marzo, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid.

Come riferisce la presidente Nadia Perrella, il "Comitato dignità e verità vittime Covid" intende organizzare, anche quest'anno, un momento di riflessione per non dimenticare un periodo drammatico che, sfortunatamente, ha portato via troppe persone, lasciando in ciascuno di noi un vuoto incolmabile. Una ferita triste e profonda fatta di addii mancati e di distanze forzate, di richieste di aiuto che continueranno a sopravvivere per sempre nella mente e nel cuore di chi, in prima persona, ha dovuto affrontare giorni e mesi difficili. Siamo stati abbandonati da tutte le istituzioni; nonostante questo vogliamo sperare che, nell'immediato futuro, ci siano persone che intendano salvaguardare la salute collettiva e i servizi essenziali.

In questa giornata saremo presenti, insieme a tutti quelli che vorranno unirsi a noi, in Piazza Municipio a Campobasso, a partire dalle ore 17, per depositare una corona di fiori in memoria di tutti quelli che ci hanno lasciato ed ai quali non abbiamo potuto fare un'ultima carezza e un ultimo saluto».