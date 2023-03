«La mia esperienza nel reparto di Ginecologia mi porta a dare speranza», Elvira non si arrende

TERMOLI. Il reparto di Ginecologia e ostetrica dell’ospedale San Timoteo di Termoli al centro del messaggio di ringraziamento di Elvira, una donna che è stata ricoverata e ha ricevuto un trattamento esemplare, al punto da volerne dare evidenza pubblica.

«Grazie. Con queste poche righe vorrei rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale del reparto di Ginecologia del presidio ospedaliero di Termoli, al dottor Saverio Flocco, al personale infermieristico, agli operatori socio sanitari per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l'esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture sanitarie. Ci tengo a esprimere la mia soddisfazione e gratitudine per la buona qualità dell’assistenza ricevuta da me personalmente durante il mio ricovero.

L'esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz'altro alla ripresa sia fisica che psicologica dell'ammalato, grazie al clima di pace e tranquillità che si respira nel reparto.

Ciò a dimostrazione che anche al Sud e in particolare nel nostro caro Molise abbiamo strutture sanitarie eccellenti che meritano tutto il nostro appoggio e supporto, in un periodo in cui l’opinione pubblica tende a sottolineare, soprattutto, gli aspetti negativi in un momento storico in cui troppo spesso si parla di malasanità in Italia, il rischio di chiusure di reparti per mancanze di dottori, anestetisti vorrei spezzare una lancia in favore di coloro che riportano in alto gli standard qualitativi delle professioni sanitarie che io ho personalmente riscontrato, il ruolo del medico e molto importante nella nostra società in quanto dedicano il proprio tempo e la propria vita alla salute del prossimo, alcuni di loro si distinguono particolarmente per la loro gentilezza e professionalità da meritarsi tutto il nostro rispetto e la nostra massima gratitudine.

La mia esperienza nel reparto di Ginecologia mi porta nel mio piccolo proprio a dare un grido di speranza affinché i reparti e le strutture ospedaliere non rischiano di chiudere.

Un grazie ancora a voi tutti, in particolare al dottor Flocco, a tutto il personale, per l'ottima gestione del reparto da me personalmente costatata. Grazie di cuore, con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il vostro lavoro».