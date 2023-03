Partiti i lavori di riqualificazione in viale Trieste

TERMOLI. Proprio in questi giorni sono cominciati i lavori di rinnovamento del manto stradale nella zona di viale Trieste, i lavori proseguiranno dalla rotonda di via Molise fino alla rotonda che risale in via Germania.

Ma il manto verrà ricostruito anche in via Maratona e via di Francia prossimamente, così come ci è stato segnalato proprio nel tardo pomeriggio di ieri.

I lavori saranno concentrati nel centro della strada, lasciando a parte e probabilmente per un altro momento la riqualificazione dei marciapiedi ai lati della strada, che anch’essi andrebbero nuovamente risistemati.

In viale Trieste - c’era la presenza di tante buche che provocavano una circolazione difficoltosa dei veicoli - ed è un grande passo avanti il rinnovo del manto stradale, poiché va ad alleggerire il carico dei tanti problemi presenti nella zona: tra cui la scarsa illuminazione e l’abbandono dei numerosi rifiuti nella zona che continua senza sosta.

Noi di Termolionline abbiamo sollevato la questione più volte per segnalare le problematiche che affliggono una delle zone cruciali che si trova tra il centro della città e il quartiere Sant’Alfonso.

Ci auguriamo che con questo rifacimento ci sia anche la possibilità di una maggiore illuminazione della strada, poiché come abbiamo ribadito più volte, il buio alimenta il vandalismo e il quartiere Sant’Alfonso conosce bene queste dinamiche. Solo la scorsa settimana abbiamo segnalato anche un’aggressione avvenuta in tarda serata nella zona del sottopassaggio. Magari anche con una buona illuminazione il fenomeno del vandalismo potrebbe essere mitigato, se non addirittura abbattuto.

