Effetto domino, spunta un altro progetto di eolico nel basso Molise

BASSO MOLISE. Si chiama “Grv Solar Campobasso 4 srl” la società protagonista dell’ennesima richiesta di insediamento di un parco eolico nel basso Molise, denominato “Guglionesi”, come il territorio in cui ricadrebbe, anche se le opere di interconnessione arrivano fino al territorio di Larino. Presentata l’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione impatto ambientale Pniec-Pnrr nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 megawatt, per una potenza complessiva di 48 Mw. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30kV che collegherà il parco eolico alla stazione di trasformazione utente 30/150 kV; essa sarà collegata alla adiacente SE di condivisione che attraverso un cavo AT 150kV sarà collegata allo stallo condiviso 150kV interno alla SE Terna 150/380kV, localizzata nel Comune di Larino, che rappresenta il punto di connessione dell’impianto alla RTN. L'aerogeneratore scelto in fase progettuale è di produzione Siemens Gamesa SG 6.0-da 6 MW con rotore pari a 170 m di diametro e altezza mozzo pari a 115 m per una H totale pari a 200 m. La tipologia di aerogeneratore è indicativa ed è stata scelta per poter effettuare le analisi urbanistiche, ambientali, acustiche e territoriali. In fase esecutiva potranno essere scelte macchine diverse, della stessa tipologia e con dati tecnici comparabili o migliorativi per gli impatti generati dagli aerogeneratori (si fa riferimento ai dati tipo: acustici, rpm, ecc).

Le principali arterie viarie presenti, che consentono di raggiungere il territorio in esame, sono rappresentate da: strada provinciale N. 124; strada provinciale N. 10; strada statale N. 483; strada di Bonifica N. 11 “Montecilfone–Serramano”. Il sito interessato dalle opere è posto ad una quota altimetrica media compresa tra i 90 e i 145 m. s. l. m., gli aerogeneratori più vicini ai centri abitati di Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni sono localizzati ad una distanza di circa 1,5 km. Gli altri centri abitati si pongono a distanza maggiore, come il centro del Comune di Montecilfone posto a distanza di circa 3,3 km, e il centro di Tavenna posto circa 8 km in linea d’aria dal più prossimo aerogeneratore di progetto. Sulla base della campagna anemologica condotta, è stato determinato il layout preliminare, successivamente sono state apportate tutte le ottimizzazioni in considerazione dell’orografia e dei vincoli imposti dalle normative ambientali ed urbanistiche, dando vita al layout posto a base del presente progetto definitivo per autorizzazione. Il progetto prevede l‘installazione di 8 aerogeneratori modello Siemens Gamesa SG170 di potenza nominale 6 MW per una potenza complessiva del parco eolico di 48 MW. Gli aerogeneratori Siemens Gamesa SG170 sono del tipo con rotore tripala sopravento con pale soggette a pitching indipendente e yawing di rotore per un posizionamento ottimizzato in funzione delle varie condizioni di vento.