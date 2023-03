Trasloco in vista per l'ufficio postale a Montecilfone, via ai lavori della casa digitale

MONTECILFONE. Per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale nel comune di Montecilfone, l'Ufficio postale di via Roma 4, resterà chiuso al pubblico dal 22 marzo al 26 aprile 2023.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà recarsi presso l'ufficio postale limitrofo. A Palata in via San Rocco 44, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore13:45, sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 (UP dotato di ATM fruibile H 24),

Durante la chiusura, presso l'ufficio limitrofo sopra menzionato, nell'orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle 12:45 sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).

Inoltre, la clientela potrà fruire anche dell'Ufficio postale di Guglionesi, sito in via Iseo 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8: 20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, (dotato di ATM fruibile H24),

L'Ufficio postale di Montecilfone riaprirà il 27 aprile 2023, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione alla clientela.

Soddisfatto il sindaco Giorgio Manes. «Sono felice di comunicare che, dopo l'incontro istituzionale tenuto con le strutture competenti di Poste Italiane il nostro Comune è stato selezionato dall'azienda tra i primi siti, per il miglioramento degli spazi e pertanto l'Ufficio Postale, sarà interessato da lavori infrastrutturali al fine di permettere la trasformazione dei suddetti spazi in ottica di una più proficua fruizione dei servizi per la nostra cittadinanza.

Tutto ciò è attuabile grazie al Piano Complementare PNRR con il Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale -, promosso dal Governo, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del "digital divide" nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, i cui uffici postali, dei Comuni coinvolti saranno dotati di nuovi spazi e nuove dotazioni tecnologiche facilitando l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione Europea e l'Italia si sono date.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative ed inoltre, saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere e potenziandoli, a quelli già predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle singole Istituzioni. Di seguito tutte le migliorie che verranno attuate grazie a tale progetto».

In Molise sono 133 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli uffici postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24.

Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri.

I lavori di ristrutturazione sono già stati avviati negli uffici postali di Macchiagodena e Larino. Ora tocca a Montecilfone.