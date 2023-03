Periferie da rivitalizzare, ma il bando sul campetto di Colle della Torre è andato deserto

TERMOLI. Trasformare un territorio urbano che per la gran parte vede residenti abitare in periferia in quartieri pulsanti, non solo dormitorio, è uno degli obiettivi da “massimi sistemi” e uno dei fattori su cui spingere è senza dubbio quello dell’aggregazione sociale e sportiva.

Ma quanto è difficile mettere assieme esigenze di carattere collettivo e quelle di ordine pratico.

Una contrada come quella di Colle della Torre, dove ci sono ampi spazi a disposizione, dovrebbe essere un polo preferenziale per realizzare impiantistica, ma non è affatto semplice.

È andata deserta, infatti, la procedura di affidamento per la concessione e l’uso del campo di via Pascoli.

Lo scorso 20 febbraio era il termine per la presentazione delle offerte, purtroppo non ne sono pervenute e così la struttura resta inerte.

Non è la prima volta che accade, poiché anche su bandi di altri campi messi a gara, sempre nella periferia Nord, ci sono state delle mancate manifestazioni d’interesse.

Occorre interrogarsi sulle modalità da incardinare, affinché non vengano abbandonati al proprio destino degli asset che per la città dovrebbero essere delle risorse.

La storia dell’attività sportiva cittadina è sempre stata legata a strutture che a filo doppio si legavano a rispettive società, ma la mappa dell’associazionismo sportivo è mutato molto nel corso degli anni e con la pandemia c’è stata una ulteriore involuzione.

