«Giulio Rivera vive nei nostri cuori, il suo sacrificio pilastro della democrazia»

Commemorazione della strage di via Fani: Mario Bellotti ricorda Giulio Rivera

GUGLIONESI. Quarantacinque anni senza Giulio Rivera. Anni di dolore e di ricordi. Quel ricordo che Guglionesi e tutti i suoi cittadini portano nel cuore. Anni di piombo che hanno strappato troppo presto, troppo giovane, un figlio da questa terra.

Guglionesi, come il Molise, come l'Italia, non dimentica e non vuole farlo. Mai. Perché quel giovane è figlio di tutti. Quella famiglia è famiglia di tutti.





Il 16 marzo 1978 l’Italia si ferma. Alla radio danno la tragica notizia della strage di via Fani a Roma e del rapimento dell’onorevole Aldo Moro. Un caso, una pagina nera della storia italiana che ha ancora dei misteri irrisolti. Un attentato studiato bene, con meticolosità che ha cambiato per sempre la storia della politica italiana. Per mano dei brigatisti si spezzarono cinque vite, tra le quali quella di Giulio Rivera.

Come ogni anno presenti alla commemorazione al cimitero i familiari di Giulio Rivera, una delegazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri e il sindaco Mario Bellotti.

E nelle parole del primo cittadino c’è anche il ricordo per una persona che di Giulio ha sempre parlato ed ha anche scritto un libro, la professoressa Adele Terzano.

«Oggi Adele è qui con noi. Il mio ricordo oggi va anche a lei perché ha sempre voluto fortemente che si conoscesse la storia di Giulio. Così come per la targa che ha intitolato la piazza che porta il suo nome».

L’ultimo saluto da sindaco. «In questi 5 anni non ci ha fermato nulla. il 16 marzo siamo sempre stati qui. Non ci ha fermato il terremoto e neanche il Covid. Il valore, il gesto di Giulio non va dimenticato e va tramandato e fatto conoscere a tutte le generazioni. Non vi nascondo che nei momenti difficili del mio mandato, il mio punto di riferimento, la mia stella polare è stato Giulio e anche la sua famiglia.





Ricordo bene il giorno del funerale. Avevo 13 anni. Ricordo una folla immensa e tanto dolore».

Piccoli tasselli fatti da questa amministrazione per celebrare, omaggiare il nostro eroe. Il puzzle sarà completo il prossimo 5 aprile quando, insieme alla dirigente scolastica Patrizia Ancora, l’istituto omnicomprensivo di Guglionesi sarà intitolato proprio all’agente della Polizia e uomo della scorta dell’onorevole Aldo Moro, Giulio Rivera.

A Giulio, la tua Guglionesi ti amerà sempre e non ti dimenticherà mai!

