«Evitare il più possibile l’uso della plastica», un messaggio efficace e semplice

Plastic Free, Termoli comune virtuoso: la soddisfazione di Rita Colaci

TERMOLI. Le amministrazioni comunali di Montenero di Bisaccia e Termoli accomunate, assieme a Isernia, dal premio nazionale Plastic Free.

In verità del premio a Termoli avevamo già riferito in una precedente conferenza stampa, stavolta si è integrata proprio Montenero di Bisaccia, che ha lanciato un messaggio semplice, per un obiettivo ambizioso: evitare il più possibile l’uso della plastica e sensibilizzare l’opinione pubblica al problema dell’inquinamento prodotto dall’abbandono dei rifiuti in mare e sulle spiagge. «Confidiamo nell’aiuto di tutti per condividere questa campagna di civiltà».

Reduci dalla premiazione di Bologna, evento svolto sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Bologna, presenti l'assessore all'Ambiente di Termoli Rita Colaci, assieme ai colleghi di Giunta Silvana Ciciola e Giuseppe Mottola, la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, e la delegazione di Plastic Free, con Maria De Gaetano, Giuseppe Fabbiano, e Teresa D’Ascenzo.

Per il Comune di Termoli si è trattato di una consacrazione vera e propria grazie al lavoro svolto negli ultimi anni. Tre le “tartarughe” assegnate all’amministrazione comunale del sindaco Francesco Roberti che ad oggi annoverano il comune adriatico tra i quattro più virtuosi d’Italia. New entry per Montenero di Bisaccia e Isernia. Nella sala consiliare del Comune di Termoli si è tenuta una conferenza stampa per illustrare proprio i parametri che consentono all’associazione ambientalista di scegliere i migliori 100 comuni d’Italia.





L’incontro si è tenuto alla presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Rita Colaci, l'assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, l'assessore alle Finanze Giuseppe Mottola, del Sindaco di Montenero di Bisaccia Simona Contucci e di Giuseppe Fabiano dell’associazione Plastic Free. In bella mostra attestati e “tartarughe” che di dimostrano le attività svolte dai centri in questione per contrastare l’utilizzo e l’abbandono sconsiderato della plastica. Per l’assessore Colaci del Comune di Termoli “E’ un obiettivo che ci siamo imposti e l’abbiamo raggiunto. Ci siamo riusciti ed è una grande soddisfazione in quanto significa che il lavoro che portiamo avanti è fatto bene. A Bologna siamo stati elogiati in quanto Termoli è tra i migliori comuni d’Italia e l’unico al sud”.

“Per noi – ha continuato Simona Contucci - è un punto di partenza per una collaborazione con Plastic Free che sarà sempre più intensa che ci porterà a nuove iniziative di sensibilizzazione. Oggi iniziamo con una campagna di sensibilizzazione diretta per il nostro paese. Le iniziative hanno premiato le nostre scelte. I mesi estivi per noi sempre molto delicati ma le percentuali di raccolta differenziata sono aumentate sensibilmente”.





“Siamo contenti e felici – ha detto Giuseppe Fabiano di Plastic Free - per questi premi, lo scorso anno c’era solo un comune molisano. Quest’anno ne sono tre. Il nostro obiettivo è crescere e consentire ad altri enti di potersi affacciare a nuove iniziative. I volontari sono cresciuti in modo esponenziale nella nostra regione. Una crescita che, speriamo, faccia aumentare la sensibilizzazione su queste tematiche. Noi ci siamo”.

Galleria fotografica