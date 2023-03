Cantieri stradali, asfalti in rifacimento e deviazioni: la mappa degli interventi

TERMOLI. Stamani abbiamo dato notizia dei lavori di rifacimento del manto stradale in viale Trieste, ma non è stato certo l'unico cantiere aperto. In centro via Roma era chiusa, così come le traverse parallele al tracciato ferroviario. Dal Comune di Termoli hanno inviato nel tardo pomeriggio la specifica degli interventi, che sono in programma fino a domani.

Nella giornata di oggi gli interventi riguardano:

1) Posa di bitume sul tratto di viale Trieste tra via Molise e via Germania (fresato ieri)

2) Fresatura su via Maratona tra via Mascilongo e via Martiri della Resistenza

Nella giornata di domani 17 marzo 2023 gli interventi riguarderanno:

1) Posa di bitume su via Maratona (fresata oggi),

2) Fresatura e posa di bitume su ultimo tratto di via Magellano prossimo ad incrocio con via Maratona,

3) Risanamento profondo di 50 metri lineari di via di Francia in corrispondenza dell'innesto con via San Marino (campo da basket),

4) Via Adriatica bitume,

5) Via Amedeo di Savoia bitume.