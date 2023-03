Larino sempre più green: installato il primo "mangiaplastica"

LARINO. Arriva ‘Mangiaplastica’, il primo eco-compattatore nel comune di Larino che entrerà in funzione nei prossimi giorni.

«Il progetto presentato dal nostro comune ci ha permesso di ottenere un finanziamento di € 13.420,00 dal Ministero per La Transizione Ecologica per l’acquisto di un eco-compattatore che “letteralmente” mangia la plastica, riducendo il volume. Un sistema di compattazione utile per lo smaltimento di bottiglie o flaconi realizzati in materiale plastico Pet, permettendo il reinserimento del rifiuto nella filiera virtuosa di riciclo e riuso, a tutela dell’ambiente». Spiegano il sindaco Giuseppe Puchetti e l’assessore con delega all’ambiente Angela Vitiello.

«Si tratta – continuano – di un eco-compattatore, che offrirà la possibilità di conferire bottiglie per bevande in Pet (quelle comunemente usate in commercio) in maniera differenziata, andando a sommarsi alla raccolta domiciliare effettuata porta a porta per tutti i tipi di imballaggi in plastica. L’eco-compattatore ridurrà i volumi dei rifiuti del 90 per cento ed avrà una capacità di accumulo di 1100 litri. Lo svuotamento avverrà settimanalmente, da parte del gestore locale, nell’ambito del servizio di raccolta ordinario. Saranno realizzate misure di sensibilizzazione ambientale tramite le scuole e sono previste azioni di incentivazione per il conferimento, tramite eco-compattatore. Un ottimo obiettivo, quindi, che conferma la volontà della nostra Amministrazione di intercettare i fondi che si rendono disponibili, a qualsiasi livello, per contribuire a migliorare la vita dei nostri concittadini».

«Confidiamo in un riscontro favorevole dei cittadini. Sarà una sorta di test per capire come vengono percepiti i mangiaplastica e per rendere la raccolta differenziata ancora più efficiente – sottolinea l’assessore Angela Vitiello- Dopo la fase di sperimentazione, potrebbero esserne installati altri anche nelle zone più frequentate della città. Abbiamo scelto per questo primo step l’area Camper presso la pineta comunale, vista la tipologia di utenza a cui è destinata l’area, per offrire un servizio in più, oltre ad essere un servizio fruibile da parte di tutti i cittadini. Essenziale è che ogni cittadino inneschi azioni virtuose di re-use. Attivare, quindi, un’economia circolare in contrapposizione alla cultura dell’usa e getta, attraverso cinque azioni fondamentali: ridurre, riutilizzare, riciclare, raccogliere e recuperare».