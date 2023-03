Lavori al viadotto del Liscione, traffico deviato in entrambe le direzioni da lunedì

TERMOLI. Continua l’impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) nel potenziare la propria rete stradale e la mobilità regionale.

Da lunedì 20 marzo, verranno effettuate le operazioni di sollevamento degli impalcati delle ultime 4 campate lato Termoli del Viadotto Molise II sulla strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”.Il viadotto è interessato dai lavori di manutenzione che nello specifico riguardano l’adeguamento sismico, la sostituzione delle barriere di sicurezza con nuove barriere salva-motociclisti e il miglioramento delle opere idrauliche, per un investimento complessivo di 72 milioni di euro per 50 milioni di euro netti di cui circa 30 già eseguiti. Al fine di poter effettuare le operazioni in sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito lungo la statale, il viadotto sarà interdetto al traffico, in entrambe le direzioni, a partire da lunedì 20 marzo fino al prossimo 6 aprile 2023.

I veicoli saranno deviati sulla bretella di collegamento che si innesta sulla SS647 al km 48,570 e al km 52,658. La stessa bretella, inaugurata a luglio 2021, ha una lunghezza complessiva di circa 4,1 km. Sul collegamento stradale, di competenza ragionale, Anas ha eseguito nel primo semestre 2021 significativi lavori di manutenzione del corpo stradale che sono stati rinnovati nei giorni scorsi in previsione del convogliamento del flusso veicolare dalla statale, incluso anche la direttrice Campobasso - Termoli.