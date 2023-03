Procedure più lunghe per riportare la gestione del cimitero in Comune, verso una nuova proroga

TERMOLI. Scade a fine mese la proroga sulla gestione dei servizi cimiteriali e l’amministrazione comunale di Termoli, che ha deciso di internalizzare questo settore, deve ricorrere ancora a un periodo di transizione.

La scelta di terziarizzare la gestione del cimitero avvenne nel 2004, in quanto il Comune, non era in grado di provvedere con il proprio personale a garantire una corretta gestione del Cimitero con l’espletamento di tutte le operazioni richieste, tra le quali quelle di tanatoprassi che richiedono capacità attitudinale ed esperienza non indifferibili per ragioni di carattere igienico-sanitario e di pubblico decoro.

Lo scorso 29 novembre, con determina dirigenziale n. 2583, è stata disposta la proroga a partire dal primo gennaio al 31.03.2023.

Lo scorso 20 febbraio la Giunta Roberti ha definitivamente revocato la proposta di finanza di progetto, per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali. Sono in corso le procedure per l'internalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, ma i tempi per l'assunzione di personale non sono compatibili con le procedure in corso, pertanto si rende necessario espletare nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio e in attesa procedere a una nuova proroga alla ditta Salento Multiservizi Group S.r.l. onde evitare la sospensione di un'attività essenziale.

Per questo, la Giunta ha demandato al dirigente del Settore III-Servizi Cimiteriali l'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento; attraverso l’atto di indirizzo al Responsabile competente per l'assunzione dei consequenziali adempimenti gestionali.