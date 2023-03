Una targa in onore delle vittime del Covid

SERRACAPRIOLA. Oggi, sabato 18 marzo è il 3° anniversario del tragico giorno che vide per le strade di Bergamo i camion dell’Esercito portare via le bare delle molte vittime del Coronavirus

Quella stessa data nel 2021 sarà scelta come Giornata Nazionale per ricordare tutte le vittime del Covid-19 Ponendo mente a quei tragici fatti l’Amministrazione Comunale di Serracapriola, col parroco don Renato Orlando e i familiari delle vittime disveleranno una targa presso la locale chiesa cimiteriale, onorando la memoria dei Concittadini che non riuscirono a superare la terribile prova del morbo.

La sobria cerimonia si svolgerà oggi, 18 marzo 2023, alle ore 11:00 presso il cimitero comunale. La cittadinanza è invitata a partecipare