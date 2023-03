La visita di Giovanni Paolo II: 19 marzo 1983, i ricordi di un giorno indimenticabile

Papa Giovanni Paolo II a Termoli: il ricordo di Gerry Capurso

TERMOLI. Ricordi di alcuni termolesi in occasione del quarantesimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II.

Abbiamo fatto un piccolo viaggio nel tempo con Silvana Ciciola, Tonino Morrone, Maria Grazia Colonna, Anna Plinio e Gerry Capurso.

Una data da ricordare quella del 19 marzo, non soltanto perché è la festa del papà, ma anche perché per questo 2023 ricade il quarantesimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II a Termoli.





Il 19 marzo 1983 era davvero un altro tempo, tra l’altro molto lontano dai giorni nostri. Tutto era diverso da oggi, ma nonostante siano trascorsi quarant’anni da quel giorno, alcuni termolesi che abbiamo intervistato hanno ancora adesso un ricordo vivido di quell’evento. Perché si dice che i ricordi siano davvero indelebili e certi momenti indimenticabili, proprio per questo è sempre difficile dimenticare un momento importante, poiché questo rimane imperituro nella nostra memoria.





Qualcuno degli intervistati ricordava bene addirittura la Santa Messa celebrata da Karol Wojtyla, le sensazioni che ha provato nell’attesa del suo arrivo, il momento in cui il Pontefice mise piede sul suolo termolese. Ognuno di loro aveva un ricordo diverso, ma incredibilmente vivo.





Ascoltandoli non sembrava davvero che fossero passati ben quattro decenni e tante cose fossero completamente cambiate. È stato emozionante per noi ascoltare le loro testimonianze e riflettere sull’importanza di quella giornata lontana.





Proprio in occasione del 19 marzo cominceranno una serie di eventi che dureranno una settimana e saranno ospitati nelle varie chiese della città in ricordo del Santo Padre e con la possibilità di offrire ai fedeli dei momenti di incontri, di condivisione e di riflessione, affinché la memoria non si dissipi mai e possa nel tempo abbracciare un’umanità con il sapore della fratellanza.

Ringraziamo Bc Foto per le preziose foto di quel giorno memorabile.

