Tornano "Portatori e Portatrici" di San Timoteo

Cavalieri di San Timoteo: l'intervista al parroco don Benito Giorgetta

TERMOLI. La bellissima cerimonia dell’investitura delle portatrici e dei portatori di San Timoteo.

Proprio nello stesso momento in cui si celebrava l’inaugurazione in Cattedrale dell’anniversario della visita di San Giovanni Paolo II; nella parrocchia di San Timoteo avveniva l’investitura delle portatrici e dei portatori di San Timoteo.

La chiesa era gremita di fedeli, che hanno assistito a questo momento religioso e sentito, proprio nella mattinata di oggi.

Diciotto volontari hanno deciso di abbracciare questo importante compito di fede e responsabilità. Indossando le vesti dei portatori del Santo e custodi quindi della memoria dello stesso e della fede.

La Santa Messa e il momento di celebrazione sono stati officiati da don Benito Giorgetta, parroco della chiesa di San Timoteo, che ha ringraziato ciascuno dei nuovi portatori donando una mantellina rossa e la medaglia benedetta da Papa Francesco.





Un momento toccante, così come ci ha spiegato don Benito: “Questa chiesa è stata eretta nel 1954, proprio dieci anni dopo il rinvenimento delle spoglie all’interno della Cattedrale di Termoli che come ricordiamo è accaduto l’11 maggio 1945. Oggi abbiamo voluto dare uno sguardo e un’attenzione a questo momento investendo in modo ufficiale questi fratelli e sorelle che si sono resi disponibili, non tanto ad essere portatori materiali della statua lignea o della reliquia di San Timoteo, ma portatori di vita cristiana attraverso la testimonianza del loro battesimo.”

Don Benito ha anche ricordato, commuovendosi, l’arrivo di San Giovanni Paolo II, quarant’anni fa.

“Ero sacerdote da tre anni e ricordo che facevo parte dell’organizzazione di quel giorno. Un giorno di benedizione perché colui che venne a farci visita è un Santo. Ha attraversato le nostre strade e ha benedetto i nostri cuori”.

Proprio nella chiesa di San Timoteo è presente una reliquia che contiene un frammento dei capelli di San Giovanni Paolo II e oltretutto anche una parte del meraviglioso mosaico è dedicata proprio a Papà Wojtyla.

Ma non solo la giornata di oggi, domenica prossima ci sarà un altro momento legato all’evento di oggi, dove sarà presente il cardinale Giovanni Battista Re. Un abbraccio che continua nel tempo.

Galleria fotografica