Più semplice richiedere il passaporto a Termoli, un giorno settimanale a ingresso libero

TERMOLI. Sarà più semplice accedere al rilascio dei passaporti a Termoli e questa è una novità che in molti attendevano. Diversi i lettori e gli utenti che nel corso di queste settimane ci chiedevano notizie su eventuali altri Open day.

C’è sempre più interesse per i viaggi, ormai la pandemia viene considerata alle spalle e anche se restano sullo sfondo tensioni e conflitti internazionali, si torna alla normalità, almeno per chi può permetterselo.

Come sottolineato, in questa ottica grande interesse avevano suscitato gli Open day per il rilascio dei passaporti al commissariato di Polizia di via Cina, sia quelli di gennaio e febbraio, ma anche le aperture straordinarie dello scorso anno.

Ma di Open day non ce ne saranno più. Molto meglio, da mercoledì 22 marzo, l’apertura per i passaporti è libera, senza prenotazione, dalle 10 alle 13, massimo dieci persone. La ripresa delle attività post-emergenza pandemica ha contrassegnato pure il settore della Polizia amministrativa, in cui si è ricevuto nel 2022 quasi il triplo delle istanze di rilascio di passaporti rispetto al 2021, circa 3.144, soddisfatte grazie al forte impegno del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno dedicato al settore. Adesso, col libero accesso, tutto sarà molto più semplice.