"Cimitero per animali", la proposta arriva in Consiglio

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale di Termoli Annibale Ciarniello ha convocato l’assise civica per il giorno 2 marzo 2023 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 25 marzo 2023 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 - (ART. 175, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

2. Approvazione regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori.

3. Adesione all'Asmel- associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

4. "Realizzazione di un cimitero per animali d'affezione con annesso forno crematorio all'interno del fabbricato esistente da adibire a servizio per il cimitero" localizzato in via degli Oleandri 38, su aree individuate al catasto al FG. 40 P. LLE 255 SUB 3,256,142,135"; DITTA B. P. - APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G.

5. MOZIONE PROT. N. 9450 DEL 13.02.2023, AVENTE AD OGGETTO: Contrasto alla direttiva dell'Unione europea, di obbligo di prestazione energetica ed entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali.