Riscaldamento in tilt, gli alunni di Guardialfiera tornano a casa

GUARDIALFIERA. Problemi all'impianto elettrico che mandano in tilt il riscaldamento alla scuola di Guardialfiera e così, alla vigilia della primavera, alunni costretti a tornare a casa a causa del freddo nelle aule.

A segnalare il disguido è stato un genitore: «Purtroppo, i ragazzi della scuola di Guardialfiera non sono potuti andare a scuola per il problema del riscaldamento, stamattina la scuola era ghiacciata, non è la prima volta che succede questo».

In merito, abbiamo acquisito delle informazioni, da cui si evince che l'accensione del riscaldamento faceva "scattare la valvola", così, nonostante ci sia stato l'arrivo tempestivo dell'elettricista, è stato comunque preferito far tornare gli scolari a casa, visto l'ambiente piuttosto gelido.