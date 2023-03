“Patto educativo globale”, la sfida per la società senza padri

TERMOLI. Incontro con il monsignor Angelo Vincenzo Zani al cinema Sant’Antonio.

Sulla continuità della Santa Messa di ieri mattina, si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio un convegno sull’importanza del “Patto educativo globale” lanciato da Papa Francesco nel 2019. Un incontro che ha ricalcato fedelmente quello che ci eravamo già detti poco prima della funzione in Cattedrale in ricordo di San Giovanni Paolo II, anche perché proprio in quell’occasione avevamo intervistato il monsignor Angelo Vincenzo Zani.

Presenti in occasione del convegno: il vescovo Gianfranco De Luca, don Antonio Sabetta vicario della diocesi e lo stesso monsignor Zani. Presenti tra le istituzioni il sindaco Francesco Roberti e il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano.

Il “Patto educativo globale” di Papa Francesco che lo stesso monsignor Zani ha elaborato e illustrato è stato così spiegato nei dettagli, anche perché partendo proprio da questo, si firmerà nel prossimo fine settimana un patto educativo adattato a questa realtà, quindi al nostro territorio.

Costruire una casa comune nel mondo, coinvolgendo le istituzioni a favore delle giovani generazioni. Al centro - come ha ribadito il Santo Padre- c’è sempre la persona con la sua importanza, come secondo punto è importante l’utilizzo di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per educare e infine bisogna avere la capacità di formare delle persone che abbiano il coraggio di mettersi al servizio del bene comune.

Sono molte le potenzialità del territorio, occorre solo individuare e comprendere come tradurle e calarle nel contesto. Soprattutto leggendo il territorio in virtù dei suoi bisogni.

