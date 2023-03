Sospiro di sollievo per chi guida, traffico scorrevole sulla bretella della Bifernina

La deviazione sulla Bifernina

LARINO. Era temuto questo lunedì 20 marzo dagli automobilisti in transito lungo la statale Bifernina, nella zona della diga del Liscione.

Scattava l'interdizione al traffico per il viadotto Molise II, che da oggi, caratterizzerà questa arteria strategica fino al 6 aprile, in entrambe le direzioni e se vogliamo la notizia è questa, per la prima volta non sarà a senso unico alternato.

Verranno effettuate le operazioni di sollevamento degli impalcati delle ultime 4 campate lato Termoli del Viadotto Molise II sulla strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”. Il viadotto è interessato dai lavori di manutenzione che nello specifico riguardano l’adeguamento sismico, la sostituzione delle barriere di sicurezza con nuove barriere salva-motociclisti e il miglioramento delle opere idrauliche, per un investimento complessivo di 72 milioni di euro per 50 milioni di euro netti di cui circa 30 già eseguiti.





Un deflusso temuto, ma che per fortuna non ha causato file e ingorghi, come hanno potuto rendersi conto anche le forze dell'ordine che hanno presidiato le deviazioni obbligatorie. Traffico scorrevole sulla bretella di collegamento che si innesta sulla ststale 647 al km 48,570 e al km 52,658. La stessa bretella, inaugurata a luglio 2021, ha una lunghezza complessiva di circa 4,1 km.

Galleria fotografica