Riccardo Tesone nuovo presidente dell’Automobile club Molise

CAMPOBASSO. Si è svolta lunedì 20 marzo la seduta di insediamento del nuovo consiglio Direttivo dell’Automobile Club Molise, che ha proclamato Riccardo Tesone nuovo presidente dell’Aci Molise per il quadriennio 2023–2027.

Il nuovo Consiglio Direttivo votato dall’Assemblea dei Soci dell’Ac Molise sarà quindi composto per i prossimi quatto anni da Antonietta Borrelli, Isidoro La Farciola, Amalia Maria Miozzi, Riccardo Tesone e Raffaele Sassi nominato al Consiglio Direttivo in rappresentanza delle categorie speciali.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo presidente dell’Ac Molise, Riccardo Tesone, molisano doc, con alle spalle una lunga carriera da dirigente di Acinformatica per la quale ha svolto per oltre 40 anni un ruolo di primaria importanza nelle strategie di sviluppo dell’Aci.

"Sono grato per la fiducia che mi è stata riservata dai colleghi consiglieri per un incarico che mi onora e di cui sento tutta la responsabilità. Sono da sempre stato un uomo Aci ed era mio desiderio poter mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire a sviluppare l’Automobile Club del Molise, un territorio pieno di risorse umane, paesaggistiche e naturali che deve diventare una modello di eccellenza; l’obiettivo e di lavorare in sintonia con il consiglio per costruire insieme un modello di Automobile Club rivolto verso il futuro, sempre al servizio dei nostri soci, che possa analizzare e risolvere le problematiche legate alla mobilità nel nostro territorio e che possa continuare nel solco della grande tradizione sportiva molisana con un impegno particolare rivolto alla sicurezza stradale rivolto soprattutto ai più giovani - in linea con la mission istituzionale che l’Automobile Club Italia persegue su tutto il territorio nazionale".

Nel corso dell’assemblea elettiva, si è proceduto anche al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, con la conferma dei seguenti componenti; Daniela Priolo e Domenico Gallace che è stato confermato Presidente del Collegio del Revisori, mentre come membro designato dal Mef è stata confermata Giovannina Paparella.