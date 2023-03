"Sentinelle dell'ambiente", pronta la rete molisana dei medici

CAMPOBASSO. Cos’è la Rete Italiana Medici Sentinella per l’Ambiente? L’interesse nei confronti delle cause e i contesti che possono determinare i quadri clinici che giungono all’osservazione del curante è sempre stato una caratteristica dell’operare medico (Ippocrate, IV Sec ac).

A partire dal 1955, un elevato numero di esperienze di Reti di Medici Sentinella si sono sviluppate in tutto il mondo. Tali esperienze hanno privilegiato gli aspetti diagnostico-terapeutici ed organizzativi.

Proposta di una Rete Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente (RIMSA). È così nata una proposta di RIMSA che si basa su tre elementi principali:

1. il ricco patrimonio scientifico e informativo in possesso dei Medici di Famiglia (MMG e PLS) e le grandi potenzialità epidemiologiche dei dati in loro possesso

2. l’importanza del loro ruolo informativo, educativo ed anche etico

3. la possibilità di integrare RIMSA con le reti cliniche e della prevenzione

Il sistema informativo della RIMSA

Lungo questa linea, il progetto RIMSA prevede che le cartelle cliniche elettroniche dei Medici di Famiglia diventino parte integrante del sistema di sorveglianza epidemiologica. Questa nuova competenza aumenterà ulteriormente la credibilità l’autorevolezza dei Medici di Famiglia presso i pazienti e le istituzioni. Con questa prospettiva occorrerà creare un raccordo con il lavoro dei MSA con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, dalle ARPA, dagli Enti locali e dalle strutture regionali di riferimento.

La proposta in RIMSA in Molise

Nella Regione Molise si svilupperà un forte collaborazione ed integrazione tra Medici e Veterinari in una prospettiva One Health che integra competenze, sensibilità e risorse informative in tema di salute “umana, animale e ambientale”. A tale scopo ci si concentrerà sul tema della Antimicrobico resistenza che è un esempio paradigmatico in cui tale collaborazione deve necessariamente realizzarsi.

La presentazione del progetto per la realizzazione della rete molisana di medici sentinella per l’ambiente, si terrà sabato 25 marzo 2023, ore 10:30 presso Hotel Don Guglielmo, Strada Comunale Rione S. Vito, 15, Campobasso

Alla conferenza stampa parteciperanno Bartolomeo Terzano, medico, presidente ISDE Molise, Gennaro Barone, medico presidente ISDE Campobasso, Angelo Niro, presidente Ordine dei Veterinari Campobasso, Paolo Lauriola, medico, coordinatore Rete Italiana Medici Sentinella per l’Ambiente, Roberto Romizi, medico, presidente ISDE Italia Rappresentante Regione Molise, Direzione Salute. Sono stati invitati alla conferenza stampa, il dottor Giuseppe De Gregorio, Presidente Ordine dei Medici di Campobasso e il dottor Fernando Crudele, presidente Ordine dei Medici di Isernia

La conferenza stampa sarà in diretta sulla pagina Youtube di ISDE Italia: https://www.youtube.com/channel/UC6Z3AP1OB7NmQO_-xMBQnoQ