Inquadramento e retribuzione, gli autisti dell'Asrem in stato di agitazione

TERMOLI. Il bando per siglare le future convenzioni con le associazioni del 118 Molise langue, è stato riproposto per la terza volta, dopo opportune modifiche e altri accorgimenti, ma la questione resta d’attualità anche su altri aspetti legati al trasporto e alla logistica, interna stavolta all'Azienda sanitaria regionale del Molise.

Stavolta, sono gli autisti dell’Asrem che proclamano lo stato d’agitazione chiedendo l’inquadramento lavorativo e la retribuzione delle ore prestate.

Già qualche anno fa ci furono delle proteste. La questione degli autisti nasce da molto lontano. Nel 2018 con un avviso, il servizio fu affidato a una ditta romana, la stessa che, ancora oggi, fornisce gli autisti.

L’orario di lavoro da contratto è il part-time ma con le reperibilità notturne, questo diventa anche full time e le ore in più non sono pagate secondo il Ccnl, poiché la ditta che li ha assunti, li ha inquadrati come dipendenti d’istituti e vigilantes. A tal proposito è arrivata la doppia diffida da parte dei legali degli autisti nei confronti della ditta romana. I legali chiedono il pagamento di tutte le differenze retributive, previdenza inclusa alla ditta e all’Asrem di non pagare la ditta.

Ad aprile ci sarà l’incontro sindacati, ditta e Asrem.