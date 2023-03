Primavera a rilento, ma da sabato si prevedono 25 gradi

TERMOLI. Le pubblicazioni social delle foto a Piè di Castello sono sempre suggestive, come mostra il gradimento degli utenti. Clima e meteo rappresentano da sempre la cornice delle nostre giornate e quella di oggi è un po' bizzarra, poiché nell'ingresso ufficiale della primavera le condizioni sono di maltempo.

Ieri, lunedì 20 marzo alle ore 20.24 è entrata di diritto la primavera ed ha portato con sé piogge e freddo.

La giornata di martedì porterà rovesci e temporali sulle regioni meridionali, non tutte, prima di intraprendere la strada per la Grecia. Al suo seguito una pronta rimonta anticiclonica di matrice africana porterà tempo stabile e mite a iniziare dalle regioni settentrionali.

La giornata di martedì è iniziata con una certa instabilità atmosferica su Abruzzo, Molise, Puglia, con delle piogge.

Nel corso del pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi anche al Sud con qualche ultimo piovasco in via di completo assorbimento entro sera. Nessuna variazione altrove con tempo stabile e soleggiato. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione sulle regioni del medio Adriatico e al Sud, altrove saranno in leggero aumento. La ventilazione sarà moderata dai quadranti settentrionali.

La giornata di mercoledì sarà stabile e soleggiata su tutta la Penisola. Qualche annuvolamento diurno si potrà avere sull'Appennino meridionale e in Sicilia ma con bassa probabilità di fenomeni. Le temperature saliranno ancora un po'.

Infine giovedì, molto simile al mercoledì con sole prevalente sull'Italia salvo qualche disturbo nuvoloso sulla Liguria e sui settori pedemontani e prealpini ma con bassa probabilità di pioggia.

Sabato 25 marzo, la primavera farà capolino. Si potranno toccare punte prossime ai 25/26°C dove nelle zone più interne non escludiamo picchi addirittura fino a 28° C!

Ma farà caldo anche sul resto del Paese con temperature decisamente superiori alla soglia dei 20°C.

