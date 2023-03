Diabetici alla riscossa, dal 3 aprile "presidi" distribuiti direttamente in farmacia

TERMOLI. Un nuovo servizio a disposizione dei pazienti diabetici è stato presentato martedì 21 marzo a Campobasso presso la sede regionale della Federfarma Molise.

Lo riferisce Pino Ferrieri, presidente dell’Associazione diabetici del Basso Molise e della sezione Molise dell’Associazione nazionale degli Atleti Diabetici.

Reduce dalla staffetta della Maratona di Roma con gli altri atleti dell’Associazione, Pino Ferrieri, da sempre dedito a perseguire la qualità della vita del paziente diabetico, ha partecipato all’incontro campobassano, durante il quale è stato presentato il nuovo servizio per la distribuzione dei presidi voluto da Asrem, Federfarma e dalla direzione generale della Salute.

Dal prossimo 3 aprile le farmacie regionali distribuiranno direttamente i presidi ai pazienti diabetici. Un grande passo avanti nella logica della medicina di prossimità, che si è potuto compiere grazie all’impulso di Federfarma, in collaborazione con le farmacie molisane e il servizio sanitario regionale. Erano presenti all’incontro le altre associazioni molisane. Il progetto è stato presentato dal presidente Federfarma regionale Luigi Sauro, con il vicepresidente Michele Giuliano.

Tutti i partecipanti hanno evidenziato che un tassello importante nella gestione di questa patologia cronica è stato messo a posto: a ulteriore dimostrazione del fatto che una corretta terapia permette di vivere un’esistenza pressoché “normale”. Dal 3 aprile è offerta un’opportunità in più per i pazienti, anche in termini di riduzione dei costi sociali ed economici.

Galleria fotografica