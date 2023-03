Verde urbano cittadino, tra potatura e riqualificazione più vita agli alberi

TERMOLI. La cura del patrimonio del verde urbano a Termoli sta a cuore alla cittadinanza, a quella parte che non si comporta in modo incivile, almeno, e che ne rappresenta la maggioranza (si spera). Per questo, tra gli aspetti maggiormente curati, c’è quello della potatura degli alberi.

Interpellando il direttore del contratto di gestione proprio del verde, Marco Maio, abbiamo realizzato un work in progress di quanto sta avvenendo sul suolo comunale.

«Dallo scorso mese di ottobre, il Comune di Termoli, col Servizio Ambiente, ha avviato, come del resto come è avvenuto anche negli anni precedenti, un programma di potature sulle alberature stradali.

Prima con gli oleandri sul secondo e terzo corso, poi subito dopo le festività natalizie sono stati potati i lecci sul corso Umberto e corso Nazionale e, contestualmente alla potatura dei lecci dove è stata mantenuta una forma di sollevamento tale da garantire una crescita costante delle chiome. Si vuole che gli alberi assumano una conformazione quanto più naturale possibile e perché in natura non esistono chiome perfettamente squadrate e quindi punteggianti.

Per quanto riguarda via Martiri della Resistenza, i viali alberati presenti sia a destra che a sinistra, sono stati potati nel mese di gennaio- febbraio ed ha riguardato la rimozione di quei rami seccagginosi che potevano dare ostacolo alla pubblica illuminazione e per ridurre il rischio si cerca di togliere tutto quel materiale secco anche per far crescere un po' di più le piante in altezza cercando di arieggiare le chiome.

Questo tipo di potatura doveva essere fatto tanti anni fa e non è stato mai fatto, è chiaro che adesso le piante che hanno un'età circa di 45 anni perché furono messe a dimora in occasione della venuta del Papa, nel corso degli anni, dovevano essere gestiti attraverso delle potature di allevamento.

Si sta facendo adesso con molta cautela cercando di preservare l'integrità fisiologica delle singole piante. Il fine delle potature che si fa è quello di creare situazioni di eliminazione e quantomeno di riduzione del rischio arboreo.

Questi lavori non devono essere fatti una tantum, ma devono seguire una logica di programmazione che deve essere almeno quinquennale.

Il comune di Termoli quindi l'ufficio ambiente di Termoli, ormai da tre o quattro anni, sta portando avanti questa politica di programmazione e pianificazione.

Il pino domestico così come il pino di leppo, sono alberi che in un contesto urbano danno un po' fastidio a quelle che è la loro crescita. In un contesto urbano creano dei particolari disagi soprattutto per gli aghi di pino che, molto spesso, vanno ad intasare i tetti delle grondaie delle civili abitazioni ma dall'altro le radici, per una questione morfologica, tendono a rimanere in superficie e questo comporta il fatto che la pavimentazione venga rovinata da queste radici.

Il comune di Termoli, gradualmente, riconvertirà quei viali che, oggi, ospitano i pini e che in prospettiva potranno ospitare altri tipi di piante. Ci sono 8.100 piante censite e il Comune provvederà a questo piano di riqualificazione con una pianificazione di tipo finanziaria. Una strategia che non gravi sul bilancio comunale».

