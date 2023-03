A dieci anni dalla morte di Pietro Mennea, il ricordo di un campione legato a Termoli

Per non dimenticare mar 21 marzo 2023

TERMOLI. Nella città di Termoli, allo stadio Cannarsa, Pietro Mennea, uno dei più grandi atleti che abbia vantato lo sport italiano, ha collezionato la prima vittoria agonistica della sua strabiliante carriera.

Poco meno di un anno e mezzo fa gli venne dedicato un murales e intitolata una strada, nei pressi dello stadio. Il 21 marzo 2013 Pietro Mennea scomparve, lasciando un vuoto incolmabile.

Oggi, il ministro Andrea Abodi, ha voluto esprimere il suo ricordo in occasione di “10.01 – Pietro Mennea l’uomo e il campione”: “Mennea è un riferimento, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di impegnarsi. Ai ragazzi delle scuole questo va testimoniato".

“Questa mattinata è una spinta per andare avanti. Da uomo normale non era abituato a parlare, cercava di dimostrare con i fatti e la sua testimonianza deve essere una spinta per la nazione – ha continuato Abodi – Questo perché gli italiani nelle difficoltà trovano la forza di andare avanti. È stato un alfiere del Sud Italia e grazie a lui spero che il Sud trovi le motivazioni e l’orgoglio di rialzarsi". (Fonte Oasport)