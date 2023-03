Centro di salute mentale di Termoli, Asrem cerca il sostituto di Malinconico

TERMOLI. L'ultimo primario effettivo ancora in carica a Termoli, il direttore del Dipartimento salute mentale-dipendenze, Angelo Malinconico, è andato in pensione. Nello scorso autunno, quasi come attestato ereditario, da lasciare nelle mani dei successori, il noto psichiatra lasciò il suo messaggio nella giornata mondiale della salute mentale, attraverso un briefing con cui affrontare i temi della salute mentale, con uno sguardo rivolto sia alla realtà regionale che a quella nazionale: stato dell’arte, accessibilità dei Servizi, criticità, prospettive.

Ora, la casella che Malinconico ha lasciato vacante andrà colmata, per evitare problemi di natura organizzativa e funzionale a un reparto delicato. Per questa ragione, l'Asrem, a firma della direttrice generale facente funzione, Evelina Gollo, ha indetto un avviso per il conferimento dell'incarico di sostituzione del direttore della Unità operativa di Salute Mentale adriatica. Come prescrive il Ccnl del comparto sanità, in caso di assenza del Direttore la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della medesima struttura.

Da qui, disposto l'avviso interno per il conferimento dell'incarico sostitutivo, a cui possono partecipare i dirigenti medici a tempo indeterminati in servizio al Centro di Salute Mentale di Termoli, entro il prossimo 29 marzo.