Lavori in corso in tre strade periferiche: la mappa degli interventi

TERMOLI. Per opportuna conoscenza si invia l’elenco delle strade interessate dai lavori stradali per il rifacimento dell’asfalto dalla giornata di giovedì 23 marzo, fino a sabato 25 marzo: via Ischia da incrocio con via Procida alla rotonda di Padre Pio, via degli Oleandri, traversa via dei Pini (officina Florio).