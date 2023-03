Termoli-Tremiti, gli albergatori isolani chiedono più collegamenti

ISOLE TREMITI. "È necessaria già a primavera una partenza pomeridiana infrasettimanale". Hanno affidato all’Ansa la loro richiesta, gli albergatori delle Isole Tremiti, appena conosciuto il nuovo orario primaverile sulla rotta Termoli-Tremiti.

"I viaggiatori intenzionati a raggiungere le Diomedee sono sempre più meravigliati dell'impossibilità di raggiungere l'arcipelago nel pomeriggio durante la settimana - spiegano i titolari di diverse strutture ricettive - non sappiamo più come chiedere di ampliare orari e corse. E' stato aggiunto qualche viaggio nel fine settimana e due lunedì al mese, ma non è sufficiente".

"I viaggi della motonave Santa Lucia da Termoli verso le Tremiti sono gestiti dal ministero ed è difficile, se non impossibile, riuscire a parlare con gli interlocutori giusti per avanzare richieste e necessità - proseguono gli imprenditori turistici - Nel mese di agosto il mezzo di una compagnia privata effettua tre corse giornaliere, mentre la nave di linea resta con una tutta i giorni. Ma è riduttivo rispetto alla grande richiesta esistente già dalla primavera. Sempre più spesso i turisti sostengono sia un paradosso avere una motonave che parte solo una volta al giorno, entro le 9. Ne risente il turismo di tutta l'isola. Chi parte dal nord Italia non riesce ad arrivare a Termoli e salpare in giornata per le Tremiti. Se andiamo indietro nel tempo e guardiamo a vent'anni fa, c'erano molti più mezzi nel porto di Termoli e ad aprile c'erano già le doppie corse giornaliere, oggi considerata cosa impensabile".