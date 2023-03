«Il gioco è bello quando dura poco, altrimenti è un problema»

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Approda, domani, venerdì 24 marzo, presso la sala consiliare di San Giacomo degli Schiavoni, il progetto di prevenzione ludopatica "Vite in gioco", programma di trattamento del Gioco d'azzardo patologico.

Discutere, informare, conoscere per ridurre il rischio della dipendenza; aiutare chi è già in difficoltà; creare alternative sane di contrasto alla solitudine e all'isolamento. Dalle 18, interverranno il vice sindaco, Massimo Fiocchi, la dottoressa Paola Di Sabato, psicoterapeuta del Ser.D di Termoli, e l'avvocato Laura Venittelli, della Casa dei Diritti. «Il gioco è bello quando dura poco! Ci è stato sempre detto. Ma a quale gioco ci si riferisce? Di sicuro non quello che rilassa appassiona, ricrea, diverte, di cui non dobbiamo farne a meno sia da piccoli che da adulti. L’unico gioco da tenere a bada è quello d’azzardo. Se dura poco, se ci spendiamo poco, allora può ancora chiamarsi gioco altrimenti è un problema, che sappiamo ora, sta assumendo dimensioni gravissime anche nelle nostre realtà, nei paesi come nelle città, i ragazzi come gli anziani, si lasciano “stregare” da luci, colori e suoni che illudono, promettono vincite che non arriveranno mai e nel frattempo, oltre al denaro, man mano, perdono relazioni, amicizie, lavoro. Parlarne insieme, diventare più consapevoli tutti di quanto è dannoso, è lo scopo di questo incontro.

Potremo scoprire come nasce il problema, ma anche come risolverlo. Potremo conoscere quali servizi, strumenti esistono per non rimanere intrappolati e tornare davvero ad essere vincenti! Passa parola, partecipa all’incontro insieme ad un tuo familiare amico, amica, le cose possono cambiare, solo se in molti diventiamo più informati, più coscienti, più forti!», il messaggio della dottoressa Di Sabato.