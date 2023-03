L'assessore Ciciola incontra le famiglie con disabili, «Non sono sole in questa battaglia»

TERMOLI. Incontro tra l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola e le famiglie per parlare di disabilità.

Una tematica sempre molto delicata quella della disabilità e quanto mai attuale, proprio per questo occorre parlarne per cercare sempre di aiutare le famiglie che vivono questa realtà con tutti i mezzi possibili, proprio per dare loro sempre la speranza nel ricercare le soluzioni ai problemi che ognuno vive ogni giorno.

Si è parlato proprio di questo durante l’incontro con le famiglie nei locali della Sae 112. L’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola ha incontrato i genitori di tutti i ragazzi e i bambini che vivono una realtà difficile e per parlare di disabilità, cercando soluzioni a favore delle famiglie. L’incontro è stato organizzato dal comitato Sant’Alfonso e ha visto anche la presenza del presidente Gianfranco Cannarsa e del vice presidente Armando Carotenuto.

“Si cercano le soluzioni e si cerca di capire cosa l’amministrazione ha messo in campo proprio per la disabilità. Noi non ci siamo risparmiati, poiché siamo sensibili alla tematica. Ed io sono qui per rispondere a tutte le domande per capire quanto ancora posso fare per aiutare le famiglie. La persona affetta da disabilità dev’essere seguita sempre e tante volte chi se ne prende cura non ha la possibilità o non può percorrere da sola tutte le strade per poter trovare una risoluzione o per dare sollievo ai propri cari per la realtà che vivono”. Ha ribadito l’assessore ai nostri microfoni.

Una strada lunga e difficile, ma tutte le famiglie non sono sole in questa battaglia, perché l’amministrazione comunale è sempre a disposizione per dare ausilio e sostegno.

“I fondi ci sono, a volte è la burocrazia che ci ferma e fa arrivare in ritardo gli stessi, a quel punto si crea il problema, perché dobbiamo intervenire con quello che abbiamo, ma in questo modo è difficile risolvere tutti i problemi”, ha concluso la Ciciola.

La disabilità abbraccia varie fasce d’età e quindi l’intervento che si deve mettere in campo è reso ad hoc per ogni tipo di problematica.