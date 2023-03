Concessioni demaniali e autorizzazioni stagionali, verso l'estate 2023

TERMOLI. L’estate è alle porte e nonostante la questione delle concessioni demaniali marittime è tutt’altro che risolta, c’è da garantire l’attività stagionale 2023. Come prescrive il Piano spiaggia comunale dispone che regolamenta le concessioni speciali relative alle aree C2, ovvero quei tratti di arenile prospicienti le strutture turistico recettive, sulle quali è prevista la sola posa di ombrelloni su postazioni fisse, sedie, sdraio, semplici attrezzature di spiaggia, docce oltreché i W. C. e locali pronto soccorso, e che possono essere affidate esclusivamente mediante procedure di evidenza pubblica.

«Preso atto del comma 4 bis dell’art. 4 “Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive” della L. 5 agosto 2022 n. 118, come modificata dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, che così dispone: “Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli Enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)”; rilevato che per le motivazioni su esposte, è fatto divieto di dare avvio a procedure di gara per l’affidamento delle concessioni di cui trattasi per la stagione balneare 2023.

Dovendo salvaguardare lo svolgersi della stagione balneare 2023 e l’utilizzo delle aree C2 da parte delle strutture turistico recettive ad esse prospicienti, è necessario procedere all’affidamento delle concessioni in via d’urgenza delle aree C2, facendo ricorso all’affidamento diretto delle concessioni, così come disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, individuando gli affidatari nei soggetti ai quali sono state concesse le predette aree nella stagione balneare 2022, nel caso in cui gli stessi ne facciano richiesta». L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere all’emanazione delle seguenti linee di indirizzo che regolamentino la tempistica e la gestione degli affidamenti delle concessioni relative alle aree C2 individuate nel Piano Spiaggia Comunale di Termoli.

Per questo, la Giunta ha deciso di approvare le linee di indirizzo, al fine di regolamentare la tempistica e la gestione degli affidamenti delle concessioni relative alle aree C2 individuate nel Piano Spiaggia Comunale di Termoli, autorizzando il ricorso all’affidamento diretto delle concessioni delle aree.