Infrastrutture idriche nel Pnrr, il Consiglio di Stato dice no al ricorso dei Consorzi

TERMOLI. Era stato presentato in sordina, almeno dal nostro territorio, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una serie di consorzi industriali italiani, compreso il Cosib, contro il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare dell'avviso del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 9 marzo 2022, recante "Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compreso la digitalizzazione il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - M2C4 - /4.2", nella parte in cui non ha incluso i Consorzi di Sviluppo industriale tra i soggetti legittimati ad assumere la qualifica di soggetti attuatori.

Il riferimento era all'investimento di 900 milioni di euro per favorire la realizzazione di interventi volti a consentire l'efficientamento e l'ammodernamento delle reti di distribuzione dell'acqua, nell'ottica di valorizzare la risorsa idrica presente sul territorio italiano, e che nel quadro di tali previsioni si inserisce l’avviso pubblicato dal Ministero intimato per procedere all’assegnazione delle predette risorse e alla realizzazione dei connessi interventi, avviso pubblico che definisce nel dettaglio i presupposti e le modalità procedurali per la presentazione delle proposte di intervento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile. Tema quanto mai attuale, visto quello che sta avvenendo negli ultimi tempi.

L’avviso pubblico ha individuato quali soggetti legittimati a presentare le richieste di finanziamento, gli Enti di governo d'ambito che hanno affidato il servizio idrico integrato in conformità alle disposizioni ratione temporis vigenti ed ha altresì stabilito che possono assumere la qualifica di soggetti attuatori - e quindi essere responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'avviso - i soggetti affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza e individuati in conformità alla normativa ratione temporis vigente, ovvero i soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006. I Consorzi ricorrenti hanno quindi riferito che la Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione (Ficei) aveva chiesto al Ministero, con nota in data 6 aprile 2022, se i Consorzi industriali potessero essere inclusi tra i soggetti ammessi a presentare richieste di finanziamento ed essere qualificati quali soggetti attuatori ai sensi dell'avviso, ma che il Ministero aveva dato riscontro negativo a tale richiesta di chiarimenti affermando, con la nota n. 10941 in data 26 maggio 2022, che “l’ambito di applicazione dell’Avviso è circoscritto al Servizio Idrico Integrato, escludendosi implicitamente l'ammissibilità quale soggetto attuatore del consorzio di sviluppo industriale che gestisca uno frazione dell'intera rete di riferimento nell'ambito territoriale di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato”. L’adunanza della prima sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che nel merito il ricorso è infondato e non può pertanto ricevere accoglimento.

L’Amministrazione, in sintesi, ha scelto discrezionalmente di concentrare le risorse sui soggetti deputati alla gestione del servizio idrico integrato, come definito dalla normativa di riferimento.